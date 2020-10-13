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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 октября

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В Москве во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура составит +15...+17 градусов, а к ночи похолодает до +8...+10 градусов.

Жителей Московской области синоптики предупреждают о небольшом дожде. Ветер в регионе будет южного направления, 3–8 м/с.

Атмосферное давление сохранится на разметке 749 мм ртутного столба.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о заморозках и снеге к концу недели.

По его словам, аномально теплая погода сохранится до четверга, 15 октября. Затем через центральный регион пройдет холодный арктический фронт.

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