Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 октября

В Москве во вторник, 13 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура составит +15...+17 градусов, а к ночи похолодает до +8...+10 градусов.

Жителей Московской области синоптики предупреждают о небольшом дожде. Ветер в регионе будет южного направления, 3–8 м/с.

Атмосферное давление сохранится на разметке 749 мм ртутного столба.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о заморозках и снеге к концу недели.

По его словам, аномально теплая погода сохранится до четверга, 15 октября. Затем через центральный регион пройдет холодный арктический фронт.