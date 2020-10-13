Минздрав составил список лиц для вакцинации от гриппа
Минздрав составил список тех, кто должен сделать прививку от гриппа. Вакцинация обязательна для работников сферы услуг, пограничников, полицейских, сотрудников МФЦ, госслужащих. Инъекции стоит сделать детям с шести месяцев, школьникам. Прививки необходимы призывникам и беременным. К началу октября прививку от гриппа сделали 30 млн россиян. В Москве процедуру можно бесплатно пройти в любой больнице. Также в столице открыли 44 пункта, где делают прививки.