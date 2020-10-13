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Питьевую воду из Черноисточинского гидроузла признали некачественной

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Питьевую воду из Черноисточинского гидроузла в Нижнем Тагиле посчитали некачественной. Проверка в отношении ООО «Водоканал-НТ» проходила с 7 сентября по 2 октября. Роспотребнадзор инспектировал работу предприятия в части соблюдения требований санитарного законодательства.

Воду из источника признали несоответствующей качеству из-за превышения марганца. Он составил 7,8%. Кроме того, централизованное водоснабжение организовано из поверхностного источника, на который у «Водоканала» нет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условиям безопасного для здоровья населения использования, пишет ТагилСити.Ру. Директору компании Вячеславу Тарану выдали предписание об устранении нарушений до 25 мая 2021 года.

Ранее в рамках той же проверки некачественной признали воду в Верхне-Выйском гидроузле. Она не соответствует нормативу по показателю «окисляемость пермангантная». Централизованное водоснабжение также идет из поверхностного источника, на который нет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии правилам безопасности.

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