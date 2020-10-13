Почти 200 уголовных дел возбудили в Москве за дачу взяток сотрудникам ГИБДД с начала года

С января по сентябрь 2020 года в Москве возбудили 199 уголовных дел по фактам дачи взятки столичным инспекторам ГИБДД. Об этом в понедельник, 12 октября, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Всего за дачу взятки с начала 2020 года задержали 243 участников дорожного движения. И по остальным фактам сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ГИБДД напомнили, что дача взятки должностному лицу при исполнении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность вплоть до лишения свободы, пишет РИАМО.

В апреле в Москве в отношении нарушившего режим самоизоляции водителя возбудили уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД. Во время допроса задержанный отрицал попытку дать взятку должностному лицу, отметив, что лишь предложил «от чистой души на чай».