Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения коронавирусом
Общество
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Общество
Жителей Центральной России предупредили о заморозках и снеге на выходных
Интернет
Власти США захотели лишить Google браузера Chrome
Мир
Эксперты предрекли Украине экологическую катастрофу

Диетолог рассказала об ускоряющих старение продуктах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 12 октября, назвала продукты, употребление которых ускоряет старение организма.

Тост за COVID-19: какая диета поможет инфицированным
Красное вино, арахис, фисташки, какао, малина, виноград, черника и клюква могут облегчить течение болезни

По словам специалиста, продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала, то есть, рафинированные углеводы, могут спровоцировать развитие сахарного диабета и ускорить старение организма. Также эти продукты, если употреблять их сверх меры, препятствуют процессу нормального биосинтеза белка в организме, что тоже приводит к старению.

Макиша отметила исследование американских диетологов о вреде жареной пищи, пишет RT. По ее словам, подверженная сильной термической обработке «до корки» еда также приводит к старению организма из-за большого содержания глюканов.

Ранее в тот день сообщалось, что турецкие специалисты назвали фастфуд, сахар, маргарин, консервы, соль, а также кофе и продукты из переработанного мяса пищей, которая может ускорить старение организма. Еще стать катализатором увядания организма может стать пряная пища. Ее употребление расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям, отмечает телеканал «360».

Между тем, врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, что для сохранения молодости и здоровья следует есть цельные злаки и самые разнообразные овощи (капусту, тыкву, морковь), орехи и бобы, жирную морскую рыбу, ягоды. По мнению Ионовой обязательно в достатке организм должен получать витамин D, фолиевую кислоту, которая содержится в листовой зелени.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020