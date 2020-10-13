Диетолог рассказала об ускоряющих старение продуктах

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда» в понедельник, 12 октября, назвала продукты, употребление которых ускоряет старение организма.

По словам специалиста, продукты с содержанием белой муки, сахара, крахмала, то есть, рафинированные углеводы, могут спровоцировать развитие сахарного диабета и ускорить старение организма. Также эти продукты, если употреблять их сверх меры, препятствуют процессу нормального биосинтеза белка в организме, что тоже приводит к старению.

Макиша отметила исследование американских диетологов о вреде жареной пищи, пишет RT. По ее словам, подверженная сильной термической обработке «до корки» еда также приводит к старению организма из-за большого содержания глюканов.

Ранее в тот день сообщалось, что турецкие специалисты назвали фастфуд, сахар, маргарин, консервы, соль, а также кофе и продукты из переработанного мяса пищей, которая может ускорить старение организма. Еще стать катализатором увядания организма может стать пряная пища. Ее употребление расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям, отмечает телеканал «360».

Между тем, врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, что для сохранения молодости и здоровья следует есть цельные злаки и самые разнообразные овощи (капусту, тыкву, морковь), орехи и бобы, жирную морскую рыбу, ягоды. По мнению Ионовой обязательно в достатке организм должен получать витамин D, фолиевую кислоту, которая содержится в листовой зелени.