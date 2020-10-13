Человек погиб в результате пожара на юге Москвы

Один человек скончался, еще один пострадал в результате пожара в жилом доме на юге Москвы. Об этом во вторник, 13 октября, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Медынская, 12, к. 1, в районе Бирюлево Западное, поступило спасателям в 1:33. Прибывшие по адресу пожарные обнаружили возгорание на пятом этаже девятиэтажного жилого дома. Горели личные вещи и мебель на площади 5 кв. м. В 1:58 возгорание было ликвидировано.

Из горящей квартиры эвакуировали одного человека, его передали врачам скорой помощи, пишет «Москва 24». Еще один человек скончался.

Отмечается, что из соседней квартиры были спасены два человека, пишет сайт kp.ru.

12 октября сообщалось, что в Смидовичском районе Еврейской автономной области произошел пожар в дачном домике в селе Осиновка. Погиб мужчина.