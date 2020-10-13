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Названы пять стадий потребления во время коронавируса в России

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В период пандемии коронавируса россияне прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках, говорится в исследовании компании The Boston Consulting Group и холдинга «Ромир».

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По словам аналитиков, первой стадией стало «затишье перед бурей», а последней наступила «новая реальность».

Так, с января по март COVID-19 воспринимался большинством россиян как проблема других стран, а правительство только вырабатывало план противодействия эпидемии. Все это проходило на фоне отсутствия ограничений и без серьезных потрясений.

Далее произошла «вспышка и закупка впрок». Россияне начали массово скупать продукты, особой популярностью стали пользоваться сервисы доставки.

За ней последовала стадия стабилизации, продлившаяся с мая по июнь, пишет 13 октября «РИА Новости». В этот период потребители адаптировались к более редкому и менее удобному шоппингу, а предприятия — к новой ситуации.

Далее (июнь-сентябрь) началось восстановление потребления.

«Количество выздоровевших от коронавируса, превышает число заразившихся; карантин снят — потребители стараются наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях; рестораны полны посетителей», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, дальше наступить пятая стадия — «новая реальность». Россияне стали осторожнее в вопросах здоровья, начали избегать ненужных поездок и покупок.

Накануне вирусолог Анатолий Альштейн назвал сроки наступления пика по числу заражений коронавирусом в России. По его словам, все зависит от того, как россияне будут выполнять противоэпидемиологические меры.

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