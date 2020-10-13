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Диетолог назвала способ правильно заедать стресс

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Многие россияне не умеют правильно заедать стресс, ошибка кроется в количестве поглощаемой еды, заявила диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

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По ее словам, необязательно съедать целый торт или много мороженого, а достаточно будет кусочка шоколада.

«Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада и настроение улучшится», — цитирует диетолога радио Sputnik во вторник, 13 октября.

При этом Бережная отметила, что любимая еда в стрессовых ситуациях дает лишь временный эффект и не устраняет источник проблемы.

Кроме того, эксперт указала на то, что эффект для нервной системы от заедания стресса в перспективе может снижаться.

3 октября врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что стресс может приводить к появлению злокачественных образований из-за угнетения иммунной системы.

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