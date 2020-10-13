Германия выступила за хорошие или «разумные» отношения с Россией

Несмотря на инцидент с блогером Алексеем Навальным, Германия заинтересована в хороших или хотя бы разумных отношениях с Россией, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что произошедшее с блогером «не меняет географии», а Германия — страна, живущая торговлей и научным обменом.

«Поэтому [ситуация с Навальным] не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией… Мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении», — цитирует министра 13 октября «РИА Новости».

По словам Мааса, за последние годы Берлин приложил много усилий для поддержания отношений с Москвой. По словам главы германского МИДа, вряд ли есть коллега, с которым бы он виделся чаще, чем с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кроме того, Маас указал на тесные связи между жителями РФ и Германии, а также существование живого обмена между студентами, деятелями искусства и учеными.

По его мнению, страдают именно политические отношения Москвы и Берлина. Среди причин он назвал хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году и убийство грузина Зелимхана Хангошвили, в причастности к которым ФРГ подозревает Россию.

24 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Как стало известно, он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме, в том числе в причастности к атакам в Беслане и в метро Москвы.

По подозрению в причастности к убийству был арестован 49-летний россиянин, который также был в розыске в России по делу о заказном убийстве.

В мае немецкие СМИ сообщили, что генпрокуратура страны объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в кибератаке на бундестаг в 2015 году. В Кремле отметили, что об этом не знают и не в курсе, откуда у немецкой стороны информация о связи этого человека с главным разведуправлением (ГРУ).

12 октября стало известно, что главы МИДов стран Евросоюза согласовали новые санкции против России на фоне якобы отравления блогера Алексея Навального. По данным СМИ, Франция и Германия составили список из девяти российских представителей, которых они считают «ответственными» за инцидент.