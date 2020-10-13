Мужчина толкнул участницу пяти Олимпиад на старте Софийского марафона

На марафоне в Софии мужчина грубо толкнул известную сербскую бегунью Оливеру Евтич, после чего она не смогла продолжить забег. Об этом 12 октября сообщило местное издание Danas.

Забег на 10-километровую дистанцию прошел в воскресенье, 11 октября. Отмечается, что сербка повредила бедро и получила ушиб головы.

«Это было нападением на меня, потому что меня не просто задели, а буквально столкнули с трассы. Не знаю, какой мотив имел нападавший <...> очевидно, у него был план, и я была его целью», — заявила 43-летняя спортсменка.

Прокуратура болгарской столицы начала проверку инцидента и выясняет, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, отмечает «Спорт-Экспресс». Его личность устанавливается.

Оливера Евтич — серебряный призер чемпионата Европы-2006 по легкой атлетике, двукратная чемпионка Европы среди молодежи (1997, 1999). Также она принимала участие в пяти Олимпиадах подряд — в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах.