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Правозащитники заявили о задержании почти 70 протестующих в Белоруссии

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По меньшей мере 67 участников оппозиционных протестов в Белоруссии были задержаны правоохранительными органами. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

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Отмечается, что абсолютное большинство протестующих были задержаны в Минске и один человек в Витебске.

При этом среди них были двое несовершеннолетних, в том числе 13-летний мальчик, которого позже отпустили.

Кроме того, правозащитники утверждают, что на акциях в понедельник были пострадавшие, и троих пришлось госпитализировать.

Вечером 12 октября белорусский портал TUT.by сообщал, что в нескольких районах Минска сторонники оппозиции пытались блокировать движение, баррикадируя дороги и поджигая покрышки.

По словам представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии ранее в понедельник применили спецсредства в ответ на агрессию со стороны участников акции протеста в Минске, в том числе светошумовые патроны.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.

Власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

А в начале октября ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников, причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». При этом Лукашенко не вошел в санкционный список.

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