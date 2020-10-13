В Москве за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки умерли 58 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 5687 пациентов с COVID-19, сообщили 13 октября в оперштабе.

«В Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса, скончались более 22,7 тыс. человек, выздоровели 1 024 235.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна. Он подчеркнул, что, несмотря на прирост числа заболевших, жесткие меры пока не вводятся.