Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии заявили о невозможности сломить Россию санкциями
Экономика
Бизнес попросил отменить требование по сбору данных сотрудников
Общество
В Москве за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19
Мир
Facebook запретил публикацию контента с отрицанием холокоста
Общество
Контроль за масочным режимом предложили передать полиции
Сюжет:

В Москве за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за последние сутки умерли 58 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 5687 пациентов с COVID-19, сообщили 13 октября в оперштабе.

У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность
По уже проданным продуктам граждане получили не менее 300 млн рублей компенсаций

«В Москве скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса, скончались более 22,7 тыс. человек, выздоровели 1 024 235.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна. Он подчеркнул, что, несмотря на прирост числа заболевших, жесткие меры пока не вводятся.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020