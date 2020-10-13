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Трамп посоветовал СМИ обратить внимание на кашель у Байдена

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Переболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп 12 октября упрекнул американские СМИ в игнорировании того факта, что кандидат от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден кашляет.

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«Байден кашляет, отхаркивается и трогает пальцами свою маску, а фейк-ньюс даже и не думает освещать это. «Журналистика» достигла низшего уровня в истории», — написал американский лидер в Twitter.

Трамп посетовал на то, что ведущим американским СМИ «наплевать на это».

2 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его супруги Меланьи обнаружен COVID-19. В этот же день американского лидера с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, где он провел три дня.

При этом результаты тестирования Джо Байдена, который за несколько дней до этого участвовал с Трампом в предвыборных очных дебатах, показали отрицательный результат.

9 октября глава Белого дома сдал повторный тест на коронавирус. Президент отметил, что «находится либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса». На следующий день его лечащий врач Шон Конли подтвердил, что Трамп больше не заразен.

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