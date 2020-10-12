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В Карабахе назвали число погибших мирных жителей с начала обострения

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С момента возобновления боевых действий в Карабахе погиб 31 мирный житель, сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян 12 октября.

Накануне он сообщал, что число погибших составляет 25 человек.

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«За день трое раненых мирных жителей скончались в больнице», — сообщил Бегларян в Twitter.

Он также добавил, что позднее стало известно о гибели еще трех человек в результате действий военных Азербайджана.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана. После 10-часовых обсуждений было достигнуто соглашение о прекращении огня в Карабахе с 10 октября, а также об обмене пленными и продолжении переговорного процесса.

Однако к настоящему моменту обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в зоне карабахского конфликта близка к гуманитарной катастрофе, а перемирие не соблюдается.

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