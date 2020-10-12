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Минздрав Нижегородской области подтвердил гибель трех человек в результате стрельбы

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Минздрав Нижегородской области не подтвердил данные о гибели четырех человек во время стрельбы в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом.

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Согласно сообщению ведомства, врачи продолжают бороться за жизни троих пострадавших. По словам заместителя губернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, погибли три человека, еще трое — две женщины и мужчина — пострадали.

Все раненные госпитализированы, им проведены операции, состояние стабильное.

Состояние всех оценивается как тяжелое.

Ранее появились данные, что погибли четыре человека, среди которых бабушка нападавшего.

Нападение произошло 12 октября. По данным РЕН ТВ, стрельбу устроил 18-летний Даниил М, который приехал к бабушке из Нижнего Новгорода.

В момент, когда пенсионерка провожала внука на остановку между ними возникла ссора, молодой человек вернулся с ружьем и начал стрелять. С места происшествия он скрылся. По информации ТАСС, молодой человек готовился к нападению заранее. В настоящее время ведется розыск нападавшего.

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