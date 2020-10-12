Lexus объявил старт продаж новой версии внедорожника LX Heritage V8

Новая специальная серия флагманского внедорожника Lexus LX Heritage V8 появилась в наличии у официальных дилеров. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 12 октября.

«Lexus объявляет старт продаж специальной серии флагманского внедорожника — престижный LX Heritage c классическим 8-цилиндровым атмосферным двигателем и эксклюзивным стайлингом, доступный в исполнениях LX Heritage V8 и Heritage Black Vision V8. <…> Приобрести LX Heritage V8 и LX Heritage Black Vision V8 можно с 15 октября у всех официальных дилеров Lexus на территории России, Республики Беларусь и Армении по цене от 7 768 000 и от 8 259 000 рублей соответственно», — говорится в пресс-релизе.

Специальная версия внедорожника получила решетку радиатора в фирменном стиле бренда, а также эксклюзивные накладки на передний и задний бампер. В экстерьере и интерьере использованы новые цветовые решения. Lexus LX специальной серии Heritage V8 будет доступен в связке с бензиновой версией двигателя V8 мощностью 367 л. с.

Также в новых автомобилях установлен климат-консьерж, ионизатор воздуха, аудиосистема премиум-класса Mark Levinson, оснащенная 19 динамиками, несколько дисплеев, в том числе для пассажиров второго ряда, система поддержания постоянной скорости на бездорожье и выбора режима движения.

Отмечается, что автомобиль можно приобрести в Trade-In, а также обменять авто другого бренда, приобретенное в кредит.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что в России продажи новых легковых автомобилей за три квартала 2020 года снизились на 13,9%.