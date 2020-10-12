Бастрыкин поручил изучить все версии стрельбы под Нижним Новгородом

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления тщательно изучить инцидент со стрельбой в Нижегородской области и доложить о ходе расследования, сообщает в понедельник, 12 октября, пресс-служба СКР.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все версии произошедшего, а также выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить об обстоятельствах преступления и принимаемых следствием мерах», — следует из текста.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Ранее в понедельник в поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области 18-летний Даниил М. в результате ссоры застрелил из ружья свою бабушку, у которой гостил.

На шум вышел сосед, которого парень также убил на месте. После этого вооруженный злоумышленник отправился к автобусной остановке, где расстрелял ожидающий транспорта местных жителей, и скрылся с места преступления.

Всего в результате атаки погибли четыре человека, включая бабушку юноши, которая умерла по пути в больницу, еще двое госпитализированы с ранениями.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может быть вооружен.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.