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В Якутии оленевод три дня ждал помощи после нападения белой медведицы

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В Якутии тяжело раненый 50-летний мужчина после нападения белой медведицы в течение трех суток ждал помощи. Об этом 12 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на острове Большой Ляховский. По словам пострадавшего, он зашел в избушку, увидел, что там все сломано и разбито, а когда развернулся, то увидел медведя. Вес животного был около 400 кг. Всего он увидел трех медведей — одного большого и двух детенышей.

В ходе нападения мужчина упал в обморок и притворился мертвым. После этого медведи ушли к морю. Оленевод сумел обмотать раны тряпками и пошел к снегоходу. Он проехал восемь километров к месту базирования оленеводов, его товарищи оказали помощь. Была вызвана санавиация. Пострадавшего доставили в больницу на военном вертолете. Мужчину прооперировали и наложили швы. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что вертолет авиации ФСБ России Ми-8 эвакуировал в районную больницу поселка Тикси в Якутии оленевода, который пострадал от нападения белого медведя.

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