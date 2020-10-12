Беспилотники с тепловизорами задействуют в поисках нижегородского стрелка

Росгвардия задействует беспилотники с тепловизорами в поисках подозреваемого в расстреле людей в Нижегородского области. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в населенный пункт, где произошли убийства, стягиваются дополнительные силы Росгвардии, в том числе и авиационный отряд специального назначения.

«Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Нападение произошло ранее в понедельник в поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области. По данным РЕН ТВ, атаку совершил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На шум вышел сосед, которого юноша застрелил на месте. После этого злоумышленник отправился к автобусной остановке, где убил еще двух человек. Изначально сообщалось о трех жертвах нападения и трех пострадавших. Однако позднее стало известно, что бабушка юноши скончалась от полученных ранений. Таким образом, в результате атаки погибли четыре человека.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia. При себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.