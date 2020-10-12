Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Прокуратура начала проверку после попадания зеленой жидкости в Москву-реку
Общество
РФПИ анонсировал третью фазу клинических исследований «Спутник V» в ОАЭ
Происшествия
Скончалась одна из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом
Мир
Пашинян заявил об отсутствии перемирия в Карабахе
Общество
Минфин сообщил об отсутствии планов вводить налог на бездетность в России
Сюжет:

В Москве временно закрыли торговый центр из-за несоблюдения мер по COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торговый центр «Белка» в Москве временно закрыт из-за несоблюдения мер, направленных по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 октября на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«Мы тоже люди»: врачи красной зоны недовольны условиями труда
Вторая волна коронавируса привела к протестам медработников по всему миру

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, выяснилось, что на входе в торговый центр не установлены санитайзеры, отсутствует контроль за ношением масок и перчаток. Также в вестибюле и фуд-корте отсутствуют ультрофиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа для обеззараживания воздуха.

Кроме того, отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие безопасность используемых дезинфицирующих средств, не ведется учет расхода дезсредств, не представлены графики проведения уборок, дезинфекции вентиляционных систем, помещений и контактных поверхностей. Не подтверждено наличие запаса перчаток и масок.

«Учитывая, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности <…> предусматривающий ответственность в виде штрафа на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что торговый центр «Охотный ряд», расположенный на Манежной площади в центре столицы, могут закрыть на 90 дней за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Сообщается, что администрация не обеззараживала воздух и не обеспечила возможность посетителям приобретать средства индивидуальной защиты.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020