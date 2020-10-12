В Москве временно закрыли торговый центр из-за несоблюдения мер по COVID-19

Торговый центр «Белка» в Москве временно закрыт из-за несоблюдения мер, направленных по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 октября на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, выяснилось, что на входе в торговый центр не установлены санитайзеры, отсутствует контроль за ношением масок и перчаток. Также в вестибюле и фуд-корте отсутствуют ультрофиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа для обеззараживания воздуха.

Кроме того, отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие безопасность используемых дезинфицирующих средств, не ведется учет расхода дезсредств, не представлены графики проведения уборок, дезинфекции вентиляционных систем, помещений и контактных поверхностей. Не подтверждено наличие запаса перчаток и масок.

«Учитывая, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности <…> предусматривающий ответственность в виде штрафа на юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что торговый центр «Охотный ряд», расположенный на Манежной площади в центре столицы, могут закрыть на 90 дней за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции. Сообщается, что администрация не обеззараживала воздух и не обеспечила возможность посетителям приобретать средства индивидуальной защиты.