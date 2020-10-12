Федерация бокса России поздравила Гассиева с днем рождения

Федерация бокса России поздравила Мурата Гассиева с днем рождения. Бывшему чемпиону мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе исполнилось в понедельник, 12 октября, 27 лет.

Пост в Instagram с поздравлениями сопровождается фрагментом боя Гассиева против бывшего обладателя титула WBA кубинца Юниера Дортикоса, который состоялся в феврале 2018 года.

На тот момент оба боксера еще не знали поражений на профессиональном ринге, но в 12-м раунде россиянин одержал красивую победу и стал вторым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

«Верим, что у Мурата впереди еще много больших свершений», — отметили в федерации.

Ранее в понедельник российский боксер Петрос Ананян поддержал соотечественника Мурата Гассиева, которому предстоит поединок с американцем Кевином Джонсоном.

31 октября Федерация бокса России проведет турнир, главным событием которого станет поединок за титул WBA International между Гассиевым и американцем Кевином Джонсоном (США). Этот бой станет для россиянина дебютным в супертяжелом весе. Планируется, что турнир пройдет в Сочи.

Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.