Пегов прокомментировал возбуждение уголовного дела в Азербайджане

Российский блогер и военный корреспондент Семен Пегов не обеспокоен решением Азербайджана возбудить против него уголовное дело. Свое мнение он высказал в видеообращении, опубликованном в понедельник, 12 октября, в его Telegram-канале.

«Ну, честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну завели дело и завели. Что, первый раз, что ли? На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов называли. Что поделать, работа такая», — сказал Пегов.

Ранее в этот же день стало известно, что генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении военного корреспондента. Его обвинили в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

В этот же день Следственный комитет России начал проверку в отношении блогера и военного эксперта Садата Гулиева после того, как он в своем Telegram-канале «Девичья башня» пожелал смерти Пегову, обвинив того в разжигании межнациональной вражды.

3 октября министерство обороны Армении обратилось к СМИ с просьбой перестать освещать события в зоне военного конфликта в прямом эфире, так как это создает помехи для работы армии. В министерстве отметили, что ранее неоднократно просили журналистов о том же, но некоторые СМИ продолжают вести репортажи как с передовой, так и из населенных пунктов.