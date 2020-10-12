В Минобороны НКР назвали число погибших армянских военных

Свыше 500 военных армии обороны Карабаха погибли в зоне конфликта. Об этом в понедельник, 12 октября, заявили в минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, за прошедшие сутки стало известно еще о 45 военнослужащих, которые погибли в боях в Нагорном Карабахе.

Всего с начала обострения конфликта известно о 525 погибших в карабахской зоне эскалации, отмечает «Интерфакс».

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности от Баку и Еревана стали поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Так, утром 11 октября в Минобороны Азербайджана заявили об обстреле города Гянджи с территории Армении. Отмечалось, что тогда погибли девять человек и еще 34 пострадали.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.