Украинские ученые обратились к Зеленскому с просьбой ужесточить карантин

Около 500 украинских ученых обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой ввести новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Академии наук Высшей школы Украины.

«Если в мае 2020 года количество заразившихся коронавирусом превышало количество тех, кто выздоровел, на 4996 человек (в 1,6 раза), а в июле, соответственно, на 5913 человек (в 1,3 раза), то только за первые 10 дней октября тех, кто заболел, было уже 27 097 человек, (в 2,34 раза) больше тех, кто выздоровел за этот период. Если в мае-июне каждый день от осложнений, вызванных COVID-19, умирали в среднем 15 человек, в июле — 17, а в августе — 28, то только за 10 дней октября не справились с болезнью 758 человек, что составляет в среднем 76 умерших на день», — говорится в обращении.

По мнению ученых, уже в ноябре в стране может наступить коллапс системы здравоохранения, если данную тенденцию не изменить. Они требуют от Зеленского ввести дополнительные ограничения, в частности, обязательное ношение масок, прекратить работу развлекательных заведений, баров, нестационарных точек питания, ограничить количество участников массовых мероприятий, запретить банкеты до завершения пандемии.

Также предлагается наказывать тех, кто претендует на должности в органах местного самоуправления и устраивает в ходе предвыборной кампании массовые мероприятия.

«Власть должна приложить значительные просветительские усилия, чтобы убедить граждан в том, что их поведенческие стереотипы должны, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев, существенно измениться. <…> Ученые Академии наук высшей школы Украины готовы оказать всяческую помощь в таком просвещении», — подчеркивают авторы.

Накануне стало известно, что правительство Украины рекомендовало школам начать осенние каникулы раньше положенного срока и продлить их до двух недель в связи с распространением коронавируса.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, рекомендательное письмо всем образовательным учреждениями по установлению каникул с 15 по 30 октября будет подготовлено и отправлено в понедельник, 12 октября. Также он уточнил, что рекомендации коснутся всех украинских регионов.

По данным СНБО на 12 октября, общее число заболевших за время пандемии коронавируса составило 265 454 человек.