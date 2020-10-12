Глава Иркутской области поручил усилить работу «скорой» в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить работу скорой медицинской помощи. По его словам, жители областного центра массово жалуются в соцсетях на длительное ожидание медбригад.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство области, губернатору доложили, что ежедневно на вызовы выезжают около 200 бригад, из них до 59 работают в Иркутске и Иркутском районе. При этом 45% вызовов относятся к категории неотложных.

Работа по привлечению медперсонала и транспорта для «скорой» уже началась.

По информации регионального минздрава, в регионе развернуто 2767 инфекционных коек в 38 медучреждениях. Свободно из них около 30%. По состоянию на 12 октября зафиксировано 20 739 случаев коронавируса, умерли 272 человека, двое из них — за последние сутки.

Всего в России COVID-19 заболели 1 312 310 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 случая летального исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российским регионам помогут в случае нехватки медиков для борьбы с COVID-19, такая практика уже отлажена.

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