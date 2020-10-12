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В Москве задержали мужчину за сексуальное насилие над малолетней дочерью

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Мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, задержали в Москве. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, в совершении преступления подозревается 41-летний мужчина.

«По предварительным данным, в июне и августе 2020 года в квартире в районе Перово подозреваемый подвергал сексуальному насилию свою шестилетнюю дочь, в том числе трогал ее за интимные части тела и занимался самоудовлетворением в ее присутствии», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. С мужчиной проводятся следственные действия.

6 октября сообщалось, что уголовное дело по статье о развратных действиях возбудили в отношении тренера школы олимпийского резерва по стрельбе имени Клименко в Крыму. Мужчину задержали. Следователи выясняют, был ли это единичный эпизод. Тренеру спортшколы может грозить до восьми лет лишения свободы.

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