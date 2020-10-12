«Известия» опубликовали видео с места стрельбы под Нижним Новгородом

В интернете появился видеоролик, снятый на месте убийства трех человек в городе Бор Нижегородской области. Инцидент произошел днем в понедельник, 12 октября.

На кадрах видно, что остановка общественного транспорта, где произошел инцидент, оцеплена. На месте стрельбы, несмотря на наступление темного времени суток, находятся сотрудники полиции, ГИБДД, прокуратуры.

Ранее в понедельник РЕН ТВ сообщил, что стрельбу по людям на остановке в нижегородском поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области открыл 18-летний Данил Мохнатов. Молодой человек приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке, но родственники поссорились. Парень открыл стрельбу.

На крики прибежал сосед, Мохнатов выстрелил и в него. После этого злоумышленник вышел к автобусной остановке и застрелил там еще двух человек. В результате три человека погибли. Трое, в том числе бабушка подозреваемого, госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.