В Грузии допустили инсценировку нападения на Саакашвили в Афинах

Нападение на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Афинах вполне могло быть инсценировкой. Такое мнение высказал в понедельник, 12 октября, руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.

«Насилие — это его почерк. Начиная с «революции роз» он планировал акты насилия, обязательно это должно было попасть на телевидение. Для него важна была «картинка на экране» — это его слова. И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся», — цитирует его НСН. При этом Мамрадзе отметил, что в Греции у Саакашвили много недоброжелателей, поэтому полностью исключать версию нападения нельзя.

По его словам, в Грузии резко упала популярность Саакашвили, но его преданные сторонники составляют 12–14% от всего электората. «Они были привилегированной кастой, купались в роскоши. Их немного, но вопрос в том, что они всегда идут на выборы», — рассказал Мамрадзе. По его словам, в Грузии значение имеют только личные рейтинги, партии не пользуются никакой популярностью и доверием.

Ранее в этот же день сообщалось, что инцидент произошел накануне, когда Саакашвили приехал встретиться с проживающими в Афинах грузинскими эмигрантами в рамках подготовки к парламентским выборам, передает RT. Политика окружили поклонницы, и в этот момент на него набросился молодой мужчина в капюшоне, который и нанес несколько ударов по голове.

В Грузии 31 октября пройдут парламентские выборы. Саакашвили назван кандидатом на пост премьер-министра страны от оппозиционного объединения «Сила в единстве».

1 октября сообщалось о нападении на Саакашвили неизвестного с заточкой в киевском ресторане. Злоумышленник прокрался в зал и начал угрожать политику, однако мужчине удалось скрыться до приезда правоохранителей.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Экс-президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства. В том же году он был назначен главой Одесской области, а в 2016-м заявил об отставке.