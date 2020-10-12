В ВОЗ отвергли стратегию достижения иммунитета за счет циркуляции коронавируса

Стратегия достижения коллективного иммунитета за счет циркуляции коронавируса является неприемлимой. Об этом 12 октября заявил журналистам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», — передает его слова ТАСС.

Ранее, 5 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусу, однако насколько он эффективен, пока неизвестно.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 случая летального исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

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