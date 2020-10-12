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В ВОЗ отвергли стратегию достижения иммунитета за счет циркуляции коронавируса

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Стратегия достижения коллективного иммунитета за счет циркуляции коронавируса является неприемлимой. Об этом 12 октября заявил журналистам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане», — передает его слова ТАСС.

Ранее, 5 октября, в Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусу, однако насколько он эффективен, пока неизвестно.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 случая летального исхода, выздоровели 1 024 235 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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