У солиста группы The Wanted диагностировали неоперабельный рак мозга

Солисту британской поп-группы The Wanted Тому Паркеру диагностировали опухоль мозга. Об этом исполнитель написал в своем Instagram в понедельник, 12 октября.

Музыкант сообщил, что уже проходит курс лечения.

«Это будет непростая битва, но с любовью и поддержкой каждого мы победим», — написал Паркер вместе со своей супругой, которая беременна их вторым ребенком.

Как пишет в издание The Daily Mail, у 32-летнего музыканта диагностирована неизлечимая и неоперабельная опухоль мозга — глиобластома четвертой степени. Певец уже проходит курс лучевой и химиотерапии.

Отмечается, что глиобластома является наиболее агрессивной опухолью, которая может образоваться в головном мозге. После постановки диагноза ожидаемая продолжительность жизни пациента с этим заболеванием колеблется от трех до 18 месяцев.

В сентябре прошлого года сообщалось, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В октябре ее семья подтвердила заболевание актрисы, сообщив, что она проходит лечение.