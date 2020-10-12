Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москву-реку из канализации попала неизвестная зеленая жидкость
Общество
РФПИ анонсировал третью фазу клинических исследований «Спутник V» в ОАЭ
Происшествия
Сотрудники СОБР направлены на поиск преступника под Нижним Новгородом
Экономика
Правительство России разрешило экспорт на Украину ряда нефтепродуктов
Мир
Боррель анонсировал переговоры с Лавровым об отношениях ЕС и России

У солиста группы The Wanted диагностировали неоперабельный рак мозга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солисту британской поп-группы The Wanted Тому Паркеру диагностировали опухоль мозга. Об этом исполнитель написал в своем Instagram в понедельник, 12 октября.

От изжоги до рака: число людей с опасной патологией пищевода растет
Рефлюксная болезнь, симптомы которой есть у более чем 20% жителей мегаполисов, стала темой медицинской конференции

Музыкант сообщил, что уже проходит курс лечения.

«Это будет непростая битва, но с любовью и поддержкой каждого мы победим», — написал Паркер вместе со своей супругой, которая беременна их вторым ребенком.

Как пишет в издание The Daily Mail, у 32-летнего музыканта диагностирована неизлечимая и неоперабельная опухоль мозга — глиобластома четвертой степени. Певец уже проходит курс лучевой и химиотерапии.

Отмечается, что глиобластома является наиболее агрессивной опухолью, которая может образоваться в головном мозге. После постановки диагноза ожидаемая продолжительность жизни пациента с этим заболеванием колеблется от трех до 18 месяцев.

В сентябре прошлого года сообщалось, что у российской актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. В октябре ее семья подтвердила заболевание актрисы, сообщив, что она проходит лечение.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020