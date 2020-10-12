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Оппозиция назвала преступлением отмену местных выборов в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял право считаться гарантом конституции после решения об отмене местных выборов на востоке страны. Об этом в понедельник заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

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«Это преступление, мы уже подали заявку в ГБР о расследовании. Мы знаем, кто за этим стоит. Мы знаем, что сам Зеленский руководил этим процессом. Он потерял право считаться гарантом конституции после того, как лишил конституционного права полмиллиона граждан голосовать на выборах за местную власть», — сказал Бойко, выступление которого размещено в YouTube-канале издания «Донбасс сегодня».

Политик пояснил, что в том случае, если президент не вмешивается в сложившуюся ситуацию и не дает жителям Донбасса проголосовать, он является соучастником преступления.

«Политически будет отвечать, потому что люди не заслужили такой пощечины от действующей власти, когда им на ровном месте запретили выбирать мэров», — подчеркнул Бойко.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

9 октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что в случае увеличения числа больных коронавирусом на Украине могут ввести чрезвычайное положение и отменить местные выборы.

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