Первый снег ожидается в Ленинградской области

Первый снег с дождем прогнозируют синоптики в Ленинградской области. Осадки выпадут 15 октября.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в течение недели температура воздуха будет понижаться из-за действия циклонов. 13 и 14 октября температура воздуха в дневные часы составит +10...+12 градусов. При этом ожидаются осадки в виде небольших дождей. Об этом сообщает телеканал «78».

15 октября ветер усилится до 12 м/с. В восточных районах Ленинградской области из-за похолодания ожидается мокрый снег. В Санкт-Петербурге прогнозируют только дожди.

К 16 октября ночная температура опустится до 0 градусов, в дневные часы будет теплеть до +2...+7 градусов. Первые заморозки ожидаются в выходные, когда похолодает до -2 градусов.

К 21 октября синоптики вновь прогнозируют потепление.