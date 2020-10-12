Социологи рассказали об отношении россиян к проблеме дискриминации

Проблема дискриминации неактуальна для России, так считают более 30% россиян. Это следует из данных социологического исследования, представленного в понедельник, 12 октября на площадке ТАСС.

Социологи просили респондентов оценить по пятибалльной шкале актуальность данной проблемы, и 32% поставили единицу или двойку. Примерно столько же сказали, что дискриминация актуальна — 4 и 5 баллов поставили 33% опрошенных, рассказала глава агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова.

По ее словам, среди тех, кого россияне считают подвергающимся дискриминации, лидируют люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, многодетные семьи. Опрошенные в возрасте до 25 лет в качестве ущемленных в правах также назвали представителей ЛГБТ-сообщества (39%) и больных ВИЧ/СПИДом (19%).

При этом почти половина опрошенных россиян склоняется к тому, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений должна быть наказуема в административном или уголовном порядке (49% и 24% соответственно).

Также 17% опрошенных сталкивались с дискриминацией на личном опыте. Говоря о харрасменте, 38% респондентов назвали домогательства личным делом каждого, а 15% сочли это обыденностью. Для 6% проблема надуманна.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян от 14 лет с 28 сентября по 5 октября.

На прошлой неделе в Госдуме выступили за то, чтобы отцов уравнять в правах с матерями, предоставив им возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.