Экс-замглавы МВД Киргизии Асанова арестовали на два месяца

Бывший замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов, который был задержан 10 октября, арестован на два месяца по делу об организации массовых беспорядков. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщило агентство 24.kg.

«В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Бывшего милицейского чиновника водворили в СИЗО ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности. ― Ред.) на два месяца», ― говорится в сообщении.

Как рассказал адвокат Асанова Икрамидин Айткулов, экс-замминистра обвинили в организации массовых беспорядков.

Протесты в Киргизии, сопровождающиеся массовыми беспорядками, начались после состоявшихся 4 октября в республике парламентских выборов. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре.

Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Позднее ЦИК отменила итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Позднее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из тюрьмы в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».