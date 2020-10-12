Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москву-реку из канализации попала неизвестная зеленая жидкость
Общество
РФПИ анонсировал третью фазу клинических исследований «Спутник V» в ОАЭ
Происшествия
Сотрудники СОБР направлены на поиск преступника под Нижним Новгородом
Экономика
Правительство России разрешило экспорт на Украину ряда нефтепродуктов
Мир
Боррель анонсировал переговоры с Лавровым об отношениях ЕС и России
Сюжет:

Экс-замглавы МВД Киргизии Асанова арестовали на два месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший замминистра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов, который был задержан 10 октября, арестован на два месяца по делу об организации массовых беспорядков. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщило агентство 24.kg.

Пятеро одного ждут: в Бишкеке усиливается раскол оппозиции
Президент страны до сих пор находится в столице, за убежищем к Москве он не обращался

«В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Бывшего милицейского чиновника водворили в СИЗО ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности. ― Ред.) на два месяца», ― говорится в сообщении.

Как рассказал адвокат Асанова Икрамидин Айткулов, экс-замминистра обвинили в организации массовых беспорядков.

Протесты в Киргизии, сопровождающиеся массовыми беспорядками, начались после состоявшихся 4 октября в республике парламентских выборов. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре.

Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Позднее ЦИК отменила итоги выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Позднее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из тюрьмы в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020