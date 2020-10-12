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В Приморье завершился первый в мире радиотелеграфный исторический эксперимент

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Первый в мире радиотелеграфный историко-приключенческий эксперимент POSTVENTURE завершился в Приморском крае. Проект предлагают зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса, рассказали организаторы на пресс-конференции в филиале Русского географического общества.

Эксперимент проходил с 17 сентября по 10 октября 2020 года. Более 50 человек опробовали отправку открытки с помощью воздушного шара, голубиной почты, скейт-борда, сигвея, велосипеда. Также они спускались под воду, использовали собачьи упряжки, лошадей, буй и бочки. Участники объехали крупные города края, побывали на островах Попова, Рейнеке и Рикорда, пишет ИА PrimaMedia.

Некоторые способы доставки почты представляли собой историческую реконструкцию, некоторые же были осуществлены впервые. Это самая разнообразная почтовая рассылка в мире.

В октябре экспедиция отправится на поезде в Москву, где запланирован старт ракеты с отправлением открытки в космос. Таким образом проект завершится официально.

В ходе эксперимента также проходят документальные съемки. По окончании будет снят фильм для показа на различных кинофестивалях разных стран мира и телеканалах.

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