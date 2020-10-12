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Шойгу обсудил с министром обороны Турции стабилизацию обстановки в Карабахе

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе беседы стороны обсудили стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, Азербайджан и Армения сообщают о взаимных обстрелах

«12 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии», — говорится в сообщении.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности от Баку и Еревана стали поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Так, 12 октября в Армении заявили, что ПВО НКР сбили штурмовик СУ-25 в северо-восточном направлении страны. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в Карабахе присутствуют турецкие F16. В Азербайджане опровергли эту информацию.

Комиссия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших, в свою очередь, в этот же день заявила о готовности приступить к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном, но при условии, если Баку будет строго соблюдать режим прекращения огня и обстановка вдоль линии соприкосновения стабилизируется.

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