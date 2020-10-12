Центробанк выпустил посвященные медикам монеты

12 октября Банк России выпустил памятную 25-рублевую монету. На одной стороне изобразили двух медиков в защитных костюмах на фоне машины скорой помощи, а на другой — герб РФ. Об этом регулятор сообщил в пресс-релизе, опубликованном на сайте банка.

Всего таких монет выпустят 5 млн штук, уточняет телеканал «360».

Также в оборот поступят монеты номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», посвященные работникам транспортной сферы. На одной из ее сторон отчеканен собирательный образ работника отрасли и изображения грузового автомобиля, поезда и самолета. Центробанк выпустит 1 млн таких монет.

29 ноября прошлого года сообщалось, что Банк России выпустил в обращение памятные монеты, которые вошли в серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В коллекции представлены монеты из драгоценных и недрагоценных металлов.