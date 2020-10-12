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Рогозин подтвердил запуск Россией двух новых модулей на МКС в 2021 году

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В 2021 году планируется запуск двух российских модулей на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в понедельник, 12 октября, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2020.

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«В 2021 году мы планируем запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС <…> Спустя полгода после его запуска узловой модуль («Причал». ― Ред.) будет введен в состав станции», ― цитирует его «РИА Новости».

В конце сентября источник агентства в ракетно-космической отрасли рассказал о запуске Россией двух новых модулей на МКС в апреле и сентябре следующего года.

31 июля глава «Роскосмоса» анонсировал запуск российского модуля «Наука» к МКС в апреле 2021 года.

Первоначально запустить модуль планировалось в мае 2020 года, а до этого — в июле. В декабре 2019 года Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2013 году после его передачи от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в ходе тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Было принято решение вернуть модуль на доработку.

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, «Наука» предоставит космонавтам второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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