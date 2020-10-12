Песков сообщил о переносе заседания совета глав государств – членов СНГ

Заседание совета глав государств СНГ перенесено. Об этом в понедельник, 12 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Встреча в формате онлайн-конференции должна была пройти 16 октября в Ташкенте. С 1 января 2020 года в СНГ председательствует Узбекистан.

Новая дата саммита не уточняется.

Совет глав государств Содружества Независимых Государств является высшим органом Содружества. Он обсуждает и решает любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам других членов СНГ.

Традиционно в течение года проводятся одно очередное и одно неофициальное заседания совета глав государств.