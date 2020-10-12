Российский боксер поддержал Гассиева перед боем с Джонсоном

Российский боксер Петрос Ананян поддержал соотечественника Мурата Гассиева, которому предстоит поединок с грозным американцем Кевином Джонсоном. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает РЕН ТВ.

По словам Ананяна, недооценивать соперника не стоит, так как на его стороне опыт и он опасен на ринге.

«У него были большие бои, мы помним, что у него был поединок со старшим Кличко. Нужно отметить, что у Кевина очень хорошая защита. Он очень скользкий боец, у него большой опыт», — рассказал Ананян.

По мнению спортсмена, переход Гассиева в тяжелый вес — очень правильный шаг и боксеру хватит мощности. Как полагает Ананян, россиянин выиграет у американца, но победа достанется нелегко.

Ананян не так давно триумфально одолел пуэрториканского нокаутера Сабриэля Матиаса. Россиянин выходил на ринг в качестве андердога против непобежденного боксера и по оценкам букмекеров всего мира, шансы Ананяна оценивались как 14:1, но он проявил сильный характер, переломив исход боя в свою пользу и одержав волевую победу.

Федерация бокса России проведет 31 октября боксерский турнир, главным событием которого станет поединок за титул WBA International между Гассиевым и Джонсоном (США). Турнир состоится в Сочи.

Предстоящий бой станет для россиянина дебютным в супертяжелом весе.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. Кевин Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Ранее в этот день Гассиев на своей странице в Instagram показал тренировку с мячом в ходе подготовки к бою с Джонсоном.