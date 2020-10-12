Глава Кубани поручил разработать программу поддержки легкой промышленности

В Краснодарском крае будет создана программа поддержки легкой промышленности. Соответствующее поручение губернатор Вениамин Кондратьев дал во время совещания в Торгово-промышленной палате края, на котором обсудили перспективы развития отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно краевой Стратегии-2030, легкая промышленность — одна из приоритетных отраслей экономики. Через 10 лет необходимо увеличить долю легпрома в общем объеме промышленной продукции более чем в два раза — с 2% до 5–7%, а также нарастить отгрузку готовой продукции с 6 млрд до 10 млрд рублей, пишут «Кубанские новости».

«Для достижения таких результатов необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку. Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции», — заявил губернатор.

Разработкой нового инструмента поддержки легкой промышленности займется профильное министерство. Председатель заксобрания Юрий Бурлачко поддержал инициативу и отметил ее актуальность.