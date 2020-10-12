Ученые предлагают очищать и использовать воду из Салгира в Симферополе

В Симферополе могут начать использовать воду из реки Салгир. Возможность ее очистки рассматривают несколько российских научных организаций. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, в свою очередь, рассказал, что в ближайшие часы из четырех научных организаций должны поступить заключения экспертов о состоянии воды в этой реке. Одно заключение уже готово, и оно не позволяет сделать вывод, что тема Салгира умерла.

Между тем, как пишет ИА «Крыминформ», с сегодняшнего дня в Крыму должны начаться работы по бурению новых скважин для водообеспечения Симферополя. Однако, как сказал Аксенов, бесконечное использование в Крыму подземных вод нанесет вред экологии.

В конце сентября сообщалось, что в Крыму построят первый в стране опреснитель морской воды. Он должен решить проблему с водоснабжением полуострова.