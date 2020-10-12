Второкурсница МПГУ выпала с 14-го этажа общежития в Москве

Студентка Московского педагогического государственного университета (МПГУ) выпала из окна 14-го этажа общежития, расположенного на проспекте Вернадского в Москве. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел в субботу, 10 октября. Тогда в полицию поступило сообщение о падении девушки с балкона здания по адресу проспект Вернадского, дом 88, корпус 2. В результате происшествия она погибла.

«Погибшая — студентка второго курса МПГУ, Институт социально-гуманитарного образования. Девушка выпала с балкона лестницы 14-го этажа общежития МПГУ», — подчеркнул собеседник агентства.

Также сообщается, что на перилах балкона, с которого упала девушка, были найдены следы крови. Из комнаты студентки изъяли открытую бутылку шампанского и некое вещество коричневого цвета. По данному факту правоохранители проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства гибели девушки.

1 октября курсант Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) умер после падения из окна. По предварительным данным, погибший ночью курил, сидя на подоконнике, и потерял равновесие. Его отвезли в больницу, но спасти не смогли.