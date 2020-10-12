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Умер художник Александр Панкин

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В Москве в возрасте 82 лет умер художник Александр Панкин. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе галереи Pop/off/art.

«С прискорбием сообщаем вам, что сегодня, 12 октября, на 83-м году жизни скончался классик отечественного искусства, один из представителей «другого искусства» Александр Панкин. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Федоровича», — передает ТАСС.

В пресс-службе галереи уточнили, что Панкин работал до самых последних дней своей жизни. В своих работах он «развивал взаимодействие между наукой, современным искусством и технологиями новых медиа». Новаторские приемы, используемые Панкиным, поспособствовали «формированию эстетической формы отечественного sciеnce art».

Панкин родился 27 марта 1938 года в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт. С 1971 года он был членом Союза архитекторов России. В 1970-х — начале 1980-х годов Панкин работал в студии «Новая реальность». С начала 1990-х годов он занимался изобразительной программой «Малевич и визуальное мышление».

У Панкина прошло более 30 персональных выставок, в том числе в Московском музее современного искусства (2019, Москва) и в галерее pop/off/art (2014, Москва). Работы художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного центра современного искусства, а также в ряде региональных музеев России, отечественных и зарубежных частных собраниях.

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