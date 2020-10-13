Их тертые джинсы: «Гудбай, Америка» проиграла «Стрельцову»

Посещаемость российских кинотеатров, по данным ЕАИС, неуклонно снижается. Наивысших показателей с марта нынешнего года она достигла в уикенд с 17 по 20 сентября, составив 1,5 млн зрителей. Но с тех пор эта цифра еженедельно шла на убыль, и в прошедший уикенд едва смогла достичь миллионной отметки. Сейчас — из-за слабого старта новой картины Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка». Заветный рубеж удалось преодолеть только к вечеру воскресенья.

Эмигранты против футболистов

Возможно, дело в том, что комедия получилась не эксцентрической и даже не романтической, как можно было бы ждать от этого постановщика, а лирической и ностальгической. В последние годы Сарик Андреасян много экспериментирует с разными направлениями мейнстрима: у него, например, вышли фильм-катастрофа «Землетрясение» и триллер «Непрощенный». С последнего началось сотрудничество режиссера с Дмитрием Нагиевым, который у Андреасяна всегда пытается играть чуть больше, чем просто жанр. То же и в «Гудбай, Америка», где герой Нагиева скорее трагичен, нежели смешон, да и сама история почти документальная, связанная с эмигрантским детством автора фильма. Эта личная интонация сегодня в тренде — это только что доказал прошедший «Кинотавр». Вопрос в том, насколько она монетизируема.

Пример «Гудбай, Америка» в этом смысле настораживает. У комедии было больше всего сеансов в прошедший уикенд — почти четверть от общего числа в стране, но в итоге по кассе картина проиграла старожилу «Стрельцову» — тоже ностальгическому и комедийному, но с суперзвездой футбола в качестве главного персонажа. У Андреасяна была очень низкая явка, семь человек на сеанс, отсюда и довольно низкий результат — всего 36 млн рублей. А у того же «Стрельцова», для сравнения, на старте было 111 млн. Правда, в него кинотеатры изначально и верили больше, отдав фильму в два раза больше сеансов, чем сейчас «Америке».

— «Стрельцов» — гораздо более высокобюджетное и зрительское кино, вооруженное всеми сопутствующими успеху качествами, — объяснила президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Здесь есть яркий герой, сильный сценарий, история отсылает к коллективному прошлому, на экране узнаваемый актерский состав. Фильм должен был работать на длинную дистанцию и соответствует ожиданиям. Но и «Гудбай, Америка» показала хороший результат — очевидно, картине и героям удалось расположить к себе аудиторию.

В этот раз «Стрельцов» собрал 41 млн рублей, а в общей сложности в его кассе уже 287 млн. Таким образом, фильм сейчас занимает пятое место по национальному бокс-офису российских картин, вышедших в 2020 году, то есть без учета «Холопа», «Полицейского с Рублевки», «Союза спасения» и т.д. Всё равно результат впечатляющий.

Старикам тут место

Лиам Нисон уже подбирается к восьмому десятку, но боевики с его участием продолжают собирать аудиторию много лет — с момента выхода первой «Заложницы», хотя актер периодически заявляет, что больше не будет крутым пожилым парнем, который раскидывает во все стороны быковатый молодняк. Предыдущий фильм с его участием, мелодрама «Сделано в Италии», вышла неделю назад, но не собрала и 5 млн рублей за всё это время. Зато боевик «Честный вор» стартовал на третьем месте по кассе, у него уже 32 млн. Ольга Зинякова считает, что у «Честного вора» есть перспектива приумножить кассу, потому что аналогичных остросюжетных голливудских триллеров на этой неделе не предвидится.

Люди продолжают ходить на «Довод» Кристофера Нолана. У интеллектуального фантастического экшена четвертое место и 30 млн рублей, картина вышла на второе место по бокс-офису всех зарубежных фильмов в российском прокате этого года. У нее 816 млн, а у лидера, «Джентльменов» — более 1,2 млрд.

— «Довод» стремится к прецеденту «Джентльменов» по продолжительности присутствия в топе зрительских предпочтений, — отметила Ольга Зинякова. — Роспись «Довода» сейчас несопоставима со стартом, однако зрительский интерес остается высоким — отсюда хорошая наработка. Фильм сумел заинтриговать и заработать хорошую репутацию, поэтому даже спустя месяц после старта продолжает привлекать не только новых зрителей, но и тех, кто уже успел его посмотреть и хочет вновь испытать яркие впечатления и разобраться в хитром сюжете.

Гномы не у дел

На пятом месте анимационный хит «Семейка Бигфутов», 28 млн рублей. Рассчитывая, что мультик подвинет новинка «Гномы в деле!», кинотеатры забрали у ленты треть сеансов, но просчитались. В итоге «Гномы» оказались на восьмом месте, и там семь человек на сеанс, а у «Семейки» самая высокая посещаемость во всем топе — 15 человек. Следовательно, публика не успела насытиться данным релизом и он спокойно будет работать дальше еще какое-то время. Стоит отметить, что обе ленты европейского происхождения, но «Семейка» — это продолжение успешной анимации «Стань легендой! Бигфут младший», поэтому неудивительно, что публика выбрала именно его.

В следующие выходные прокат готовит ряд картин о людях с особенностями и вообще о нестандартных личностях. Сомнамбулический подросток общается с харизматичным гипнологом в драме Валерия Тодоровского «Гипноз». Молодой аутист стал не то свидетелем, не то участником преступления в триллере «Ночной портье». Фрустрированная американка крутит роман с членом якудза в мелодраме «Все оттенки Токио». Франсуа Озон излагает историю сложных отношений двух молодых людей в «Лете’85». А 200 реальных женщин из 50 стран расскажут о своих личных и общественных проблемах в документальном проекте, который так и называется: «Женщина».