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Дорожники завершили реконструкцию участка трассы Благовещенс–Свободный

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В Амурской области дорожники реконструировали участок автодороги Благовещенск–Свободный. Об этом сообщает минтранс региона.

Речь идет о шестикилометровом отрезке со 129-го по 135-й км. Итоговая комиссия приняла его в эксплуатацию, пишет Амурская Служба Новостей.

Начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко, реконструкция началась в сентябре 2019 года. За год рабочие обустроили земляное полотно, водопропускные трубы, фильтрующие насыпи и нагорные канавы, уложили покрытие.

Ремонт трассы планируют продолжить. Следующий на очереди отрезок с 47-го по 63-й км. Подрядчик на работы пока не определен, но заключить контракт правительство намерено в этом году.

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