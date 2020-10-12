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Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

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Правительство России приняло решение о выделении более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 12 октября, пишет пресс-служба кабинета министров.

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«На заседании правительства, состоявшемся 8 октября, [премьер-министр России] Михаил Мишустин поручил завершить работу над исполнением [соответствующего] распоряжения до конца 2020 года», — говорится в сообщении.

Решение было принято в ходе заседания правительства 8 октября. Средства получат жители 65 регионов. Наибольшие транши будут направлены в Санкт-Петербург, Ростовскую область и Республику Башкортостан. В пресс-службе правительства отметили, что дополнительное финансирование позволит переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий.

В правительстве напомнили, что в апреле правительство на эти же цели направило более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильем более 200 человек.

В мае стало известно, что более 3,5 тыс. российских ветеранов улучшили свои жилищные условия с 2019 года. Из бюджета страны на эти цели было выделено около 5,5 млрд рублей.

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