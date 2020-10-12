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В Сети поздравили Мурата Гассиева с днем рождения

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В социальных сетях поздравляют с днем рождения боксера Мурата Гассиева, котому вскоре предстоит бой с американцем Кевином Джонсоном. Видеозапись бойца Федора Чудинова в понедельник, 12 октября, опубликован РЕН ТВ.

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На кадрах видно, что Гассиев бегает вокруг стадиона.

«Доброе утро, так начинают свой день рождения чемпионы», — прокомментировал Чудинов.

Сам Гассиев пожелал зрителям хорошего настроения.

Экс-чемпиону мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе Гассиеву сегодня исполнилось 27 лет.

Джонсон ранее анонсировал бой с Гассиевым 31 октября. Он заявил, что россиянин напуган, а также предупредил соперника, что ему лучше готовиться к другому бою, потому что предстоящая схватка окончится для российского боксера плохо.

Бой за титул WBA International между Гассиевым и Джонсоном станет главным событием турнира в Сочи 31 октября. Для россиянина он станет дебютным в супертяжелом весе.

Накануне тяжелоатлет Михаил Кокляев поделился ожиданиями от предстоящего боя Гассиева и Джонсона. Он выразил уверенность в победе россиянина.

Джонсон — бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Последний бой он провел в августе этого года, одержав победу над экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Йоаном Пабло Эрнандесом.

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