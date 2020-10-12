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Предельные цены на уголь и дрова установили в ЕАО

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В ЕАО установили предельные цены на дрова и уголь для частного сектора. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили ИА EAOMedia в управлении по информационной политике правительства ЕАО, обоснование цен на дрова представили учреждения, подведомственные областному управлению лесами. По итогам их рассмотрения тариф был значительно снижен.

Так, в Смидовичском районе цены снизили сразу в два раза, в Биробиджанском — на 21,1%, в Октябрьском — на 17,6%, Ленинском — на 17,5%, Облученском — на 14,6%. В итоге стоимость одной тонны дров будет варьироваться в пределах от 2 тыс. рублей до 2240 рублей.

Цены на уголь для жителей Биробиджана, Биробиджанского и Октябрьского районов не изменились. Незначительный рост на 0,3% согласовали для Облученского городского и Пашковского сельского поселений. В Биракском, Известковом, Бирском, Теплоозерском, Кульдурском городских поселений Облученского района цены подняли на 3,3%, а в Ленинском и Смидовичском районах — на 4% и 3,8% соответственно.

Таким образом, стоимость 1 т угля составит от 3943 рублей (Биробиджан) до 4567 рублей (Октябрьский район).

В постановлении регионального правительства также говорится, что ответственность за обеспечение твердым топливом на местах лежит на органах местного самоуправления.

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