Столетние дубы незаконно спилили на охраняемой территории в Липецке

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки столетних дубов возле кладбища поселка ЛТЗ в Липецке. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 20 млн рублей.

В правоохранительные органы обратились представители Липецкого городского лесничества. Они выявили факт незаконной вырубки дубов на особо охраняемой природной территории. Диаметр самого большого спиленного дуба составлял 72 см. Возраст некоторых деревьев превышал 100 лет. Об этом пишет GOROD48.

34-летний злоумышленник успел вывезти три спиленных ствола. Остальные деревья изъяты сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области будут судить 14 человек, которые занимались незаконной рубкой леса. За год они нанесли ущерб в размере 2,4 млн рублей на территории Боханского района.